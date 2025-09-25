پخش زنده
سازمان هواشناسی با پیشبینی بارندگیها در شمال شرق کشور برای برخی مناطق هشدار نارنجی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی هشدار نارنجی برای شمال و شرق خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی گلستان، صادر شده است.در این مناطق بارش باران، رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.
بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، مه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، احتمال رانش کوه، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت در این مناطق وجود دارد.
توصیه شده مردم از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف درحاشیه رودخانهها و بستر مسیلها،خودداری کنند.
امروز همچنین فعالیت ساماته بارشی در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات سمنان و شمال شرق کشور ادامه دارد.