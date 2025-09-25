پخش زنده
امروز: -
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: امروز، استقلال ایران نشانه گرفته شده است؛ اما ما ثابت کردهایم که از دل بن بستها راه میسازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قربانعلی محبوبی در گفتوگوی اختصاصی با خبر ۲۲ شبکه ایلام، با اشاره به سابقه طولانی بدعهدیهای ایالات متحده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: «از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا با رویکردی خصمانه و مداخلهگرانه، تلاش کرده است مسیر استقلال و پیشرفت ایران را سد کند.»
وی با مرور وقایع تاریخی از جمله تحریمهای اقتصادی، حمایت از گروههای معاند، و فشارهای سیاسی در مجامع بینالمللی، افزود: «آمریکا هیچگاه از سیاستهای سلطهطلبانه خود دست برنداشته است و هرگاه ایران در مسیر اقتدار ملی، توسعه علمی و دفاعی گام برداشته، با موج جدیدی از مخالفتها و تهدیدها مواجه شدهایم.»
محبوبی اضافه کرد: آنچه امروز با عنوان ایران قوی مطرح میشود؛ حاصل سالها مقاومت، خودباوری و سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی است و طبیعی است که دشمنان این اقتدار را برنمیتابند و با ابزارهای رسانهای، اقتصادی و امنیتی در پی تضعیف آن هستند.