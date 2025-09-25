از ابتدای امسال تاکنون، ۷ نقطه دارای تصادف و مستعد تصادف در جاده‌های خراسان شمالی ایمن سازی و رفع شد.

سرپرست اداره توسعه ایمنی راه اداره کل راهداری و حنل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۷ نقطه دارای تصادف و مستعد تصادف در جاده‌های خراسان شمالی با صرف ۱۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای کیفیت سفر‌های جاده‌ای، ایمن سازی و رفع شد.

محسن حسنی فر افزود: ۷ نقطه مذکور شامل ۲ نقطه دارای تصادف در جاده اسفراین – سبزوار و جاده روستایی مایوان در شهرستان فاروج و ۵ نقطه مستعد تصادف در حوزه راه‌های اسفراین و بجنورد بوده است.

وی گفت: آرام سازی و نصب علائم، اصلاح تقاطع‌ها و اجرای روشنایی نقطه‌ای از جمله اقداماتی است که در راستای ایمن سازی و رفع این نقاط انجام شد.