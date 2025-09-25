با امدادرسانی اورژانس، ۱۰ مصدوم دو حادثه انفجار و تصادف در اصفهان به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتقال ۱۰ مصدوم دو حادثه انفجار و تصادف به مراکز درمانی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث وفوریت‌های پزشکی استان، پس از اعلام گزارشی ازحادثه ویژه انفجار ترقه در خیابان کهندژ اصفهان ماموران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و چهار مصدوم که همگی مرد بودند را برای درمان به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم اصفهان منتقل کردند.

همچنین نیرو‌های اورژانس پس ازاعلام گزارشی از حادثه تصادف دو پژو پارس درخیابان امام خمینی به محل حادثه اعزام شدند و این حادثه شش مصدوم شامل سه مرد، یک بانو ودوکودک داشت که با اعلام رضایت، چهار نفر به بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی شهر منتقل کردند.