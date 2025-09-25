پخش زنده
صندوق نوآوری و شکوفایی از طرحهای فناورانه حوزه مواد پیشرفته با کمکهزینه بلاعوض تحقیق و توسعه تا سقف ۵ میلیارد ریال حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صندوق نوآوری و شکوفایی با انتشار فراخوانی، از طرحهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان، تیمهای تحقیقاتی و هستههای پژوهشی فعال در حوزه مواد پیشرفته با کمک هزینه بلاعوض تحقیق و توسعه تا سقف ۵ میلیارد ریال حمایت میکند. مهلت ارسال طرحها تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از توسعه محصولات نوآورانه و ورود آنها به بازار، فراخوان جذب طرحهای فناورانه در حوزه مواد پیشرفته را منتشر کرد.
بر این اساس، شرکتهای دانشبنیان، تیمهای تحقیقاتی و هستههای پژوهشی که به دنبال توسعه محصولی نوآورانه در این حوزه هستند، میتوانند با ارسال طرحهای خود از مزایای این فراخوان بهرهمند شوند.
اولویتهای اصلی این فراخوان به شرح زیر است:
ساخت مواد پیشرفته و چاپ سهبعدی
مواد هوشمند و نانومواد با عملکردهای خاص
کامپوزیتها و مواد پلیمری نوین
مواد زیستسازگار و زیستتخریبپذیر
مواد معدنی و فلزی با خواص پیشرفته
از جمله مزایا و ویژگیهای این حمایت میتوان به «ارائه کمک هزینه بلاعوض برای توسعه نمونه اولیه» و «فرصت ویژه برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان» اشاره کرد. همچنین طرحهای منتخب، تحت نظارت و همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی در تمامی مراحل، از ثبت طرح تا نهاییسازی نمونه اولیه قرار خواهند گرفت.
مهلت جدید ارسال طرحها برای این فراخوان، تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱-۶۶۹۴۳۳۵۲ تماس حاصل نمایند و یا از طریق پیامرسانهای واتساپ و بله با شماره ۰۹۱۰۳۱۳۸۲۰۴ ارتباط برقرار کنند.
اطلاعات تکمیلی و احتمالاً جزئیات بیشتر از طریق وبسایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی www.inif.ir و همچنین پلتفرم آفزاتک به آدرس https://afzatech.ir/services/grant/ در دسترس است.