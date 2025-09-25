پخش زنده
امروز: -
شرکت خودروسازی تویوتا اعلام کرد بارش شدید باران و وزش باد به دو کارخانه این شرکت در برزیل خسارت وارد کرده و تولید در آن دو کارخانه متوقف شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تویوتا اعلام کرد هنوز مشخص نیست فعالیت کارخانه مستقر در پورتو فلیز (Porto Fleliz) که موتور خودرو تولید میکند و کارخانه سوروکابا (Sorocaba) که خودروهایی چون یاریس، کرولا و کرولا کراس آنجا مونتاژ میشود، چه زمان از سر گرفته میشود.
تویوتا در بیانیه خود تصریح کرد خسارت وارد شده به کارخانه بسیار گسترده است اما خسارت جانی گزارش نشده است. خسارت وارد شده به حدی است که تویوتا معرفی یاریس کراس، محصول تازه ویژه بازار برزیل که قرار بود شانزده اکتبر رونمایی شود را تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخته است.
تصاویر پهپادی بخشهایی از کارخانه پورتو فلیز را در سائوپائولو نشان میدهد که سقف ندارد.
یک اتحادیه کار محلی در بیانیهای جداگانه اعلام کرد: ۳۰ کارگر زخمی شدهاند که زخم هیچکدام جدی نیست و طوفان شدید بخشی از سقف انبار کارخانه را از جا کنده است.
تویوتا اعلام کرد در حال تهیه گزارش برآورد کامل خسارت وارده شده است.