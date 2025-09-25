به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اگر شما از طرفداران بزرگ نوشابه‌هاهستید، احتمالاً می‌دانید که این نوشیدنی‌ها برای سلامتی شما مفید نیستند. اما، اگر نمی‌توانید از نوشیدنی مورد علاقه‌تان دست بردارید، باید به این نکته توجه داشته باشید که باید آن را با برخی مواد غذایی مصرف نکنید. چون ممکن است این ترکیب باعث سوء هاضمه یا برخی اختلالات داخلی خطرناک شود، حتی اگر اثرات منفی آن را به سرعت مشاهده نکرده باشید.

نوشابه با میوه‌های اسیدی

میوه‌هایی مانند پرتقال، لیمو، گریپ فروت و آناناس اسیدی هستند. در صورت مصرف همزمان با نوشابه، می‌تواند باعث سوء هاضمه، درد شکم، تحریک روده و سایر اختلالات دستگاه گوارش شود.

نوشابه با شیر

بدون شک، منظور ما از ترکیب شیر و نوشابه در یک لیوان مخلوط کردن آنها نیست. بلکه، برخی از غذا‌هایی که ما برای ناهار یا شام می‌خوریم، حاوی شیر هستند؛ مانند برخی از سوپ‌ها، دسر‌ها و غیره. به عنوان مثال، پاستا با خامه یا کیک‌های تولد حاوی شیر هستند. زمانی که شما این غذا‌ها یا شیرینی‌جات را می‌خورید و در عین حال نوشابه هم می‌نوشید، این دوتا در معده شما باعث ایجاد حالت اسیدی وسیعی می‌شوند که ممکن است باعث درد معده شدید، ریفلاکس و سوء هاضمه شوند.

نوشابه با غذا‌های چرب

مصرف نوشابه با غذا‌های چرب مانند برگر، ناگت، کیک و پیتزا باعث ایجاد سوء هاضمه، کاهش جذب مواد مغذی و افزایش وزن می‌شود.

نوشابه با غذا‌های حاوی کافئین

مصرف همزمان نوشابه با غذا‌هایی که حاوی کافئین هستند مانند قهوه، چای سیاه و شکلات باعث ایجاد اضطراب، بی خوابی و سردرد می‌شود.

نوشابه با غذا‌های قندی

مصرف همزمان نوشابه با غذا‌هایی که حاوی قند زیادی هستند مانند کیک، شیرینی و شکلات باعث افزایش سطح قند خون و اختلالات متابولیکی می‌شود.

نوشابه با قهوه

یک ساعت پس از مصرف نوشابه، دفع کلسیم از طریق ادرار کلید می‌خورد که می‌تواند در طولانی مدت باعث پوکی استخوان، پوسیدگی دندان یا شکنندگی استخوان‌ها شود. این مشکل خطرناک در اثر ترکیب نوشابه با غذا و یا نوشیدن آن با دسر و قهوه نیز وجود دارد. زمانی که این دوتا در داخل دستگاه گوارش ترکیب می‌شوند، نوعی کف فرار تشکیل می‌شود که اسیدیته زیادی تولید می‌کند. اگر به اشتباه این ترکیب را میل کنید، ممکن است با علائمی مانند تندمزاجی، عصبانیت، درد معده و سوء هاضمه مواجه شوید. لذا، بهتر است نوشابه را به تنهایی و بدون ترکیب با دیگر مواد مصرف کنید.

نوشابه با غذا‌های شور

مصرف نوشابه با غذا‌های شور مانند چیپس، تاکو و پفک باعث ایجاد خشکی دهان، تحریک روده و فشار خون بالا می‌شود.

نوشابه با غذا‌های تند و پرادویه

درست است که ادویه‌های تند به غذا‌ها طعمی خوشمزه می‌دهند، اما مصرف زیاد غذا‌های پرادویه می‌تواند برای بدن مضر باشد. این غذا‌ها معمولاً حاوی چربی و نمک بالا هستند که مصرف آنها به مشکلات قلبی، فشار خون بالا، چاقی و سایر مشکلات سلامتی مرتبط می‌شود. همچنین، ادویه‌های تند ممکن است به دستگاه گوارش آسیب برسانند و مشکلات هضمی را افزایش دهند.

نوشابه با غذا‌های سرد

مصرف همزمان نوشابه با غذا‌های سرد مانند بستنی، کیک یخی و شیرینی یخی باعث تحریک دهنده دستگاه گوارش و درد شکم می‌شود.

آب نبات‌های نعنایی

شاید در ویدیو‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده‌اند، با فیلمی از یک بطری نوشابه که حاوی آبنبات نعنایی است، رو‌به‌رو شده باشید. در این فیلم، یک انفجار کوچک و خطرناک را مشاهده می‌کنید که ناشی از ترکیب قدرتمند آبنبات‌های نعنایی با گاز موجود در نوشابه است. بهتر است حتی به فکر ترکیب این دو در معده خود نیز نیفتید، زیرا واکنش شیمیایی بین این دو ماده برای سلامتی بسیار خطرناک است. بهترین راهکار این است که از ترکیب این دو ماده خودداری کنید.

بعد از نوشیدن نوشابه چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

۱۰ دقیقه بعد از مصرف نوشابه

هر لیوان نوشابه حاوی تقریباً ۱۰ قاشق چای خوری شکر است. این مقدار شکر باعث آسیب به سلامتی می‌شود و برای بدن انرژی مفیدی ایجاد نمی‌کند. بعد از مصرف نوشابه، در مدت ده دقیقه، اختلالاتی در سطح قند خون رخ می‌دهد که می‌تواند به مشکلات بزرگتری در بلند مدت منجر شود.

۲۰ دقیقه بعد از مصرف نوشابه

بعد از ۲۰ دقیقه، میزان انسولین در خون شروع به کاهش کرده و کبد مجبور می‌شود که تلاش خود را برای تبدیل قند در بدن دو چندان کند. در اکثر موارد، این قند به چربی تبدیل می‌شود که این مسئله نیز به نفع بدن نیست.

۴۰ دقیقه بعد از مصرف نوشابه

بعد از ۴۰ دقیقه، کافئین شروع به تأثیر می‌کند. مردمک چشم‌ها گشاد شده و فشارخون افزایش پیدا می‌کند. فرد احساس خستگی کرده و کبد شروع به آزاد کردن قند در خون می‌کند.

۴۵ دقیقه بعد از مصرف نوشابه

بعد از ۴۵ دقیقه، بدن شروع به تولید دوپامین بیشتر می‌کند. این هورمون وظیفه تحریک بخشی از مغز را برعهده دارد که به لذت و احساس پاداش مربوط می‌شود.

یک ساعت بعد از مصرف نوشابه

یک ساعت پس از مصرف نوشابه، میزان دفع کلسیم از طریق ادرار افزایش می‌یابد. این روند در طولانی‌مدت ممکن است منجر به کاهش چگالی استخوان‌ها و افزایش خطر پوکی استخوان‌ها، پوسیدگی دندان‌ها و شکستن آسان آنها شود. همچنین، اسید فسفریک موجود در نوشابه باعث کاهش جذب منیزیم و روی در بدن می‌شود.

خاصیت دیورتیک نیز اشتباهی است؛ چرا که نوشابه‌ها باعث دفع توکسین‌های بدن نمی‌شوند، بلکه باعث دفع مواد مغذی مورد نیاز بدن می‌شوند. به همین دلیل، مصرف نوشابه ممکن است منجر به احساس ضعف و تحریک‌پذیری عصبی شود.