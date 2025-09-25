پخش زنده
امروز: -
منتقد حوزه هنر و ادبیات گفت: کتابهای کودک و نوجوان نادر ابراهیمی با تکیه بر واقعیتهای تاریخی و نگاه ملی، نقش مهمی در پیوند نسل جوان با هویت و ریشههای فرهنگی ایران ایفا کردهاند.
حسن صنوبری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به جایگاه نادر ابراهیمی در ادبیات معاصر افزود: او یکی از مهمترین داستاننویسان ملی ایران بود که چه در آثار بزرگسال و چه در کتابهای کودک و نوجوان، مسئله اصلیاش ایران و ملیت بود.
وی گفت: سفرهای متعدد ابراهیمی برای شناخت سرزمین و مردم ایران، پشتوانه خلق داستانهایی شد که در آنها عشق به میهن موج میزند.
این منتقد ادبی مجموعه پنججلدی «قصههای انقلاب برای بچهها و نوجوان ها» را از شاخصترین آثار ابراهیمی در حوزه کودک و نوجوان معرفی کرد و افزود: این مجموعه بر اساس خاطرات و روایتهای واقعی دانشآموزان مبارز پیش از انقلاب نوشته شد و به همین دلیل بارها توسط ناشرانی همچون سوره مهر و مهرک تجدید چاپ شده است.
صنوبری ویژگیهای برجسته آثار کودک و نوجوان ابراهیمی را در چهار محور عنوان کرد: تعهد به واقعیت و تاریخ، نگاه ملی و عشق صادقانه به ایران، انتقال حس و عاطفه وقایع به مخاطب و توجه ویژه به زبان و جهان نوجوانان است.
این منتقد حوزه هنر و ادبیات تأکید کرد: همین ویژگیها باعث شده آثار ابراهیمی نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگسالان نیز جذاب و ماندگار باشند.
وی گفت: نادر ابراهیمی با صداقت در روایت و دوری از خیالپردازیهای سطحی، نشان داد ادبیات کودک و نوجوان اگر بر پایه حقیقت و هویت ملی نوشته شود، میتواند همچنان نسلهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.
حسن صنوبری، متولد ۱۳۶۸، شاعر و منتقد حوزه هنر و ادبیات است. او به دلیل سردبیری سایتهای ادبی، برگزیدۀ جایزههایی، چون «نهمین جشنوارۀ رسانههای دیجیتال» و «دومین جشنواره کتاب در فضای مجازی» شده است.