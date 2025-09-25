به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی راهکاری مؤثر برای مدیریت بحران برق در خراسان جنوبی است و طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در کنار چاه‌های کشاورزی به عنوان راهکاری پایدار و مؤثر در استان خراسان جنوبی آغاز شده است.

اسفندیاری افزود: این طرح برای اولین‌بار در کشور، با محوریت سازمان جهادکشاورزی و با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه، در سطح استان اجرایی شده است.

وی گفت: در این طرح، با بهره‌گیری از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مهر ایران و مشارکت ۵۰ درصدی بهره‌برداران، زمینه احداث نیروگاه خورشیدی برای بیش از ۲۰۰۰ حلقه چاه کشاورزی فراهم شده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، تاکنون ۲۸۸ حلقه چاه با ظرفیت نیروگاهی بیش از ۱۶ مگاوات و مجموع تسهیلاتی به ارزش ۴۲۰۰ میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده‌اند.

اسفندیاری افزود: همچنین در مجاورت ۹۸ حلقه چاه کشاورزی، نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع توان ۵.۶ مگاوات احداث یا در دست احداث هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۴۹ نیروگاه با ظرفیت ۳.۱ مگاوات به صورت کامل احداث و به شبکه برق متصل شده‌اند گفت: ۴۹ نیروگاه دیگر نیز با تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای بالغ بر ۵۹۰ میلیارد ریال و بدون نیاز به ارائه ضمانت، صرفاً با ارائه قرارداد خرید تضمینی برق، در حال ساخت هستند.

اسفندیاری با اشاره به مزایای این طرح افزود: اجرای این طرح علاوه بر رفع ناترازی برق کشور و جلوگیری از قطعی برق چاه‌های کشاورزی، باعث بهینه‌سازی مصرف منابع بانکی، جلوگیری از کاهش تولیدات کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر ظرفیت بالای استان در توسعه این طرح گفت: امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات در استان بدون نیاز به هیچ‌گونه هزینه زیرساختی فراهم است.

اسفندیاری افزود: کشاورزانی که تمایل به اجرای این طرح دارند می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی محل سکونت خود، نسبت به ثبت‌نام، تکمیل مدارک و انجام بازدید کارشناسی مشترک با شرکت توزیع برق اقدام کنند تا برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شوند.