رئیس آموزشوپرورش شهرستان نمین گفت: امسال هیچ موردی از ترک تحصیل دانشآموز ثبت نشده و مدارس کانکسی در سطح شهرستان نمین وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صداقت محمدی اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی نهتنها شروع درسومشق که شروع یک حرکت جمعی برای تعالی و پیشرفت جامعه است.
به گفته وی آموزشوپرورش زیربنای توسعه کشور است و خوشبختانه در شهرستان نمین با همکاری مجموعه فرهنگیان و حمایت مردم، شرایط مطلوبی برای شروع سال جدید فراهم شده است.
وی با اشاره به آمار دانشآموزان افزود: در سال تحصیلی جاری ۸۲۹ دانشآموز کلاساولی برای نخستینبار وارد محیط مدرسه شدند. این اتفاق نشاندهنده پویایی و استمرار چرخه تعلیموتربیت در شهرستان است؛ در مجموع نیز ۱۰ هزار و ۵۱۸ دانشآموز در مدارس نمین مشغول به تحصیل هستند.
به گفته وی نکته بسیار ارزشمند آن است که امسال هیچ موردی از ترک تحصیل ثبت نشده که حاصل پیگیری جدی همکاران آموزشوپرورش و همکاری خانوادههاست.
رئیس آموزشوپرورش نمین همچنین به موضوع فضاهای آموزشی پرداخت و گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجامشده و کمکهای دولت و خیرین مدرسهساز، استفاده از مدارس کانکسی در شهرستان به صفر رسیده است.
وی اضافه کرد: در بخش فضاهای ورزشی هنوز کاستیهایی داریم؛ تنها ۵ مدرسه دارای سالن ورزشی هستند و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری است.
وی تأکید کرد: ورزش و نشاط بدنی مکمل فرایند یادگیری است و امیدواریم با حمایت خیرین و دستگاههای مرتبط، شرایط بهتری برای دانشآموزان فراهم شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود نقش معلمان را برجسته دانست و اظهار داشت: امروز در شهرستان نمین ۹۶۰ معلم پرتلاش و دلسوز مسئولیت خطیر تعلیموتربیت را برعهده دارند؛ تلاش آنان در کنار همراهی والدین، محیطی امن، بانشاط و پویا برای دانشآموزان فراهم کرده است. وی موفقیتهای آموزشی و پرورشی منطقه را مرهون همت فرهنگیان دانست.
وی در پایان: ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ برای همه دانشآموزان شهرستان نمین سالی سرشار از موفقیت، تلاش و دستاوردهای علمی و فرهنگی باشد و شاهد درخشش بیشازپیش فرزندان این دیار در عرصههای مختلف باشیم.