۲ دانش آموز آبادهای در رقابتهای ملی محاسبات ذهنی با چرتکه، جواز حضور در مسابقات جهانی دبی را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در سیزدهمین دوره رقابتهای ملی محاسبات ذهنی با چرتکه که در تهران برگزار شد، ۲ دانشآموز از شهرستان آباده جواز حضور در مسابقات جهانی دبی را دریافت کردند.
عسل طراوتی کیا با کسب مقام اول، نشان طلای این دوره از مسابقات را به گردن آویخت و نیایش بهرامی با کسب مقام سوم، نشان برنز را از آن خود کرد.
این ۲ دانش آموز در میان ۶۱۱ دانش آموز رده سنی پنج تا ۱۶ سال از سراسر کشور موفق به کسب این عناوین شدند.