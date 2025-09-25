به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در سیزدهمین دوره رقابت‌های ملی محاسبات ذهنی با چرتکه که در تهران برگزار شد، ۲ دانش‌آموز از شهرستان آباده جواز حضور در مسابقات جهانی دبی را دریافت کردند.

عسل طراوتی کیا با کسب مقام اول، نشان طلای این دوره از مسابقات را به گردن آویخت و نیایش بهرامی با کسب مقام سوم، نشان برنز را از آن خود کرد.

این ۲ دانش آموز در میان ۶۱۱ دانش آموز رده سنی پنج تا ۱۶ سال از سراسر کشور موفق به کسب این عناوین شدند.