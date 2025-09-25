به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی آمل از برداشت موفقیت‌آمیز ۱۰۰۰ تن ذرت علوفه‌ای از ۱۲ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد

هادی‌زاده گفت: با تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، امسال شاهد برداشت بی‌نظیر ذرت علوفه‌ای در شهرستان آمل هستیم. این میزان برداشت از ۱۲ هکتار اراضی زیر کشت، نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی عملکرد در واحد سطح نسبت به سال گذشته است که یک دستاورد مهم در عرصه کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده، روش‌های نوین آبیاری و تغذیه مناسب گیاهی از جمله عوامل اصلی در این افزایش چشمگیر عملکرد بوده است. همچنین، کارشناسان جهاد کشاورزی به‌طور مستمر در کنار کشاورزان حضور داشته و با ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی، آنها را در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت یاری رسانده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به اهمیت ذرت علوفه‌ای در تأمین خوراک دام، تأکید کرد: تولید ذرت علوفه‌ای با کیفیت و کمیت مناسب، نقش بسزایی در خودکفایی در تولید خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات دارد. سازمان جهاد کشاورزی شهرستان آمل در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه این کشت استراتژیک، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را در دست اجرا دارد.

هادی‌زاده ضمن قدردانی از تلاش‌های کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی شهرستان آمل باشیم.