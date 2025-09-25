مهدی قزلی رئیس خانه شعر و ادبیات و گردآورنده کتاب خسوف در بیروت" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، افزود؛ این اثر مجموعه‌ای از ۱۷ روایت متفاوت درباره مراسم تاریخی تشییع سید حسن نصرالله است که توسط ایرانیان و یک نویسنده لبنانی گردآوری شده و برای ثبت این نقطه عطف در تاریخ لبنان و خاورمیانه منتشر شد.

وی بابیان اینکه اوایل مهرماه سال گذشته، خبر شهادت سید حسن نصرالله نه تنها بیروت بلکه جهان را تحت تأثیر قرار داد گفت: سرعت تحولات در لبنان، خاورمیانه و ایران نسبت به اسرائیل و آمریکا آنقدر بالا بود که تهیه‌کنندگان کتاب «خسوف در بیروت» احساس کردند این واقعه تاریخی ممکن است به فراموشی رسانه‌ای سپرده شود.

قزلی افزود:برای ثبت این رخداد، روایت‌های مختلف از افرادی که در تشییع حضور داشتند، جمع‌آوری شد.

گرداورنده کتاب گفت: کتاب حاضر شامل ۱۷ روایت است که ۱ روایت آن توسط نویسنده‌ای لبنانی به زبان عربی نوشته و ترجمه شده و بقیه روایت‌ها توسط ایرانیان تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این روایت‌ها از طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان ارائه شده؛ از استاد دانشگاه تا جوان ۲۵ ساله، کسانی که بار اول در مراسم شرکت کرده بودند تا کسانی که سابقه حضور جدی در لبنان دارند.

رئیس خانه شعر و ادبیات افزود:این تنوع روایت‌ها تصویری نیمه‌جامع و متنوع از تشییع ارائه می‌دهد و بازخوانی اتفاقات پیش از مراسم و چرایی حضور مردم در آن را ممکن می‌سازد.

قزلی بابیان اینکه یک ناشر لبنانی اعلام آمادگی کرده است که «خسوف در بیروت» را ترجمه و منتشر کند گفت:همچنین احتمال ترجمه کتاب در عراق نیز مطرح است و قرار است این اثر ترجمه به نمایشگاه کتاب تهران برسد.