به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار کرد: به دنبال سفر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای تأمین تجهیزات بیمارستانی و با پیگیری‌های به عمل آمده، یک دستگاه فیکوویترکتومی پیشرفته، تهیه و تحویل بیمارستان امام رضا(ع) شد که در چند روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: دستگاه فیکو که از مدل استلاریس الیت است، با بهره‌گیری از دانش فنی بالا و مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های به‌روز، امکان بهره‌مندی چشم‌پزشکان و بیماران گرامی از عمل‌های چشم‌پزشکی با کیفیت بالا، همگام با سایر مراکز چشم‌پزشکی کشور را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: در روزهای آینده تجهیزات پزشکی پیشرفته‌ای در راستای ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی دانشگاه اضافه خواهد شد.