پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از تحویل یک دستگاه جراحی چشمپزشکی پیشرفته (فیکوویترکتومی) به بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار کرد: به دنبال سفر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای تأمین تجهیزات بیمارستانی و با پیگیریهای به عمل آمده، یک دستگاه فیکوویترکتومی پیشرفته، تهیه و تحویل بیمارستان امام رضا(ع) شد که در چند روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: دستگاه فیکو که از مدل استلاریس الیت است، با بهرهگیری از دانش فنی بالا و مجموعهای از تکنولوژیهای بهروز، امکان بهرهمندی چشمپزشکان و بیماران گرامی از عملهای چشمپزشکی با کیفیت بالا، همگام با سایر مراکز چشمپزشکی کشور را فراهم میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: در روزهای آینده تجهیزات پزشکی پیشرفتهای در راستای ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی دانشگاه اضافه خواهد شد.