روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد به بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری از امروز ۳ مهر به مدت یک هفته مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد به بیرانشهر کیلومتر ۱۷ تا ۱۹ منطقه سرنمک (پیچ چشمه) با هدف انجام عملیات راهداری و ایمنی در تردد (اصلاح قوس پیچ) از امروز سوم مهرماه به مدت یک هفته به صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

رانندگان می‌توانند از محور آزادراه خرم آباد _ بروجرد به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

به همه رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند توصیه می‌شود از مسیر جایگزین تردد کنند.

راهداری لرستان از رانندگان خواست در صورت هر گونه پرسشی در خصوص انسداد جاده‌ها با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.