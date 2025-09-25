پخش زنده
آتش سوزی جنگلهای منطقه چشمه انجیری شهر خومه زار که از ظهر دیروز آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آتش سوزی منطقه جنگلی چشمه انجیری شهر خومه زار شهرستان ممسنی که از ظهر دیروز چهارشنبه آغاز شده است به دلیل سرعت وزش باد و وجود علفزارها همچنان ادامه دارد.
نیروهای منابع طبیعی و طبیعت دوستان در تلاش برای مهار آتش و پایش این منطقه هستند.
همچنین یک فروند هلی کوپتر اعزامی از هوانیروز استان اصفهان در چند مرحله در گروههای ۶ نفره به ارتفاعات منتقل شدند و تلاش برای مهار آتش همچنان ادامه دارد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.