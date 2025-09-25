پخش زنده
به خانوارهای دهک یک الی چهار برای ساخت مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نشستی با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صومعه سرا، مسائل و مشکلات بازنگری طرحهای هادی روستایی و ساخت مسکن محرومان در شهرستان صومعه سرا بررسی شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در این نشست با بیان اینکه طرح هادی در ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور اجرا شده است گفت: به متقاضیان دهکهای یک الی چهار تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام بلاعوض از اعتبارات ۱۰۰ امام و تسهیلات قرضالحسنه کم بهره با سود ۵ درصد پرداخت میشود.
غلامرضا صالحی به لزوم مقاوم سازی مسکن روستایی اشاره کرد و افزود: شهرستان صومعهسرا درساخت مسکن روستایی از سطح شاخص استانی پائینتر است به همین دلیل یک سهمیه شناور برای این شهرستان در نظر گرفته شده و به متقاضیان ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت میشود.
وی از ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در شهر صومعه سرا خبر داد و گفت: امروز در این جلسه بازنگری طرح هادی برخی از روستاهای شهرستان صومعهسرا مورد بررسی قرار گرفت که با هماهنگی دستگاههای ذیربط در جهت توسعه روستایی در قالب بازنگری طرحهای هادی به انجام برسانند.
فرماندار و نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص بازنگری طرحهای هادی روستایی، تسریع در احداث واحدهای مسکن محرومان شهری، عمران و آبادانی روستاها برای توسعه روستاها و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان ساخت مسکن مطالبی بیان کردند.