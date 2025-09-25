پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید، به همت قرارگاه شهید قاجاریان، ۶ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق مرزی و عملیاتی شمال شرق کشور توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده قرارگاه شهید قاجاریان گفت : قرارگاه شهید قاجاریان نیروی زمینی سپاه در راستای وظایف محرومیت زدایی و کمک به رشد تحصیلی مردم در مناطق مرزی و نیز به یادبود بیش از هزار شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این تعداد لوازم التحریر را در مناطق کم برخوردار شهرستان های تایباد، خواف، تربت جام، صالح آباد و سرخس توزیع کرد.
سرهنگ نیازی ارزش ریالی هر بسته لوازم التحریر را یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرد و افزود : مراسم توزیع نمادین ۹۵۰ عدد از این بسته ها در دبستان دخترانه محبوبه شاکری شهرستان تایباد با حضور سردار اشعری، فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه (ع) برگزار شد.