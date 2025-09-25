پخش زنده
سرپرست انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمد محمدی نصب گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندر لنگه روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی بندرلنگه به بستک به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.
وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، ۲ دستگاه پنکه دستی، ۵ دستگاه مایکروویو و دیگر وسایل قاچاق کشف کردند.
این مسئول انتظامی ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان کرد.
سرپرست انتظامی شهرستان بندرلنگه گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.
سرهنگ محمدی نصب با بیان اینکه گسترش قاچاق کالا اثرات منفی بر تولید داخلی دارد و امنیت اقتصادی جامعه را برهم میزند، در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، افزود: مبارزه با قاچاق یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.