به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمد محمدی نصب گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندر لنگه روز گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری محور مواصلاتی بندرلنگه به بستک به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، ۲ دستگاه پنکه دستی، ۵ دستگاه مایکروویو و دیگر وسایل قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی کالا‌های قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

سرپرست انتظامی شهرستان بندرلنگه گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

سرهنگ محمدی نصب با بیان اینکه گسترش قاچاق کالا اثرات منفی بر تولید داخلی دارد و امنیت اقتصادی جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، افزود: مبارزه با قاچاق یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.