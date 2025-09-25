به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر اداره برق تربت‌حیدریه گفت: روستای پده آخرین روستای بدون برق این شهرستان بود که پس از مهاجرت معکوس ساکنان تعداد جمعیت حد نصاب لازم را به دست آورد و شبکه این روستا با ۱۲ مشترک، به شبکه سراسری برق متصل شد.

مهدی رستمی پور افزود: برای برخورداری اهالی این روستا از نعمت برق، ساخت یک و نیم کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و نصب ترانسفورماتور ۲۵ میلیارد ریال هزینه شد.

وی گفت: همچنین روشنایی بلوار ورودی بقعه مبارکه امامزاده احمدالرضا علیه‌السلام روستای بوری‌آباد از توابع بخش مرکزی تربت حیدریه با ساخت ۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و نصب ترانسفورماتور با ۲۵ میلیارد ریال هزینه به صورت کامل تامین شد.

هم اکنون همه ۱۶۸ روستای شهرستان تربت‌حیدریه، از نعمت برق برخوردار شدند.