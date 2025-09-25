به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انتخابات حق و تکلیف هر شهروند ایرانی است، گفت: منافع ملی در سایه انسجام و وحدت ملی حفظ می‌شود و تنها در این صورت است که می‌توان در برابر اختلاف‌افکنی بیگانگان ایستادگی کرد.

رسول مقابلی، با تأکید بر اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی افزود: انتخابات یکی از مهمترین رویداد‌های سیاسی و اجتماعی کشور است.

مقابلی، با اشاره به برگزاری همزمان چند انتخابات در استان اظهارکرد: تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند درآذربایجان‌غربی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان‌های نقده و اشنویه علاوه بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی، همچنین با بیان اینکه معرفی برنامه‌ها و توانمندی‌ها باید محور رقابت‌ها باشد، اضافه کرد: کاندیدا‌های مجلس و شورا‌ها باید با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی وارد عرصه شوند.

مقابلی، از آماده‌سازی مقدمات اجرایی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات خبر داد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی که قصد نامزدی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، موظف‌اند حداکثر تا ۲۷ مهرماه امسال استعفای خود را به طور رسمی ثبت و اعلام کنند.