جشنواره انار ساوه و جشنواره اقوام ایرانی، فرصتی برای تبادل فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری ساوه اعلام کرد: محوطه تاریخی مسجد جامع این شهرستان، میزبان برگزاری جشنواره انار و تنوع فرهنگی اقوام ایرانی است.

این رویداد از ششم تا شانزدهم آذر در محوطه تاریخی مسجد جامع ساوه برگزار خواهد شد.

جشنواره انار ساوه فرصتی منحصر‌به‌فرد برای معرفی یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی این منطقه است که سال‌ها به عنوان نماد فرهنگ و اقتصاد محلی شناخته شده است.

حدود ۱۵۰ غرفه از تولیدکنندگان و فعالان مرتبط با صنعت انار از شهر‌های مختلف کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

جشنواره انار فقط به معرفی محصول اختصاص ندارد، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری نیز در کنار آن برگزار می‌شود تا تجربه‌ای کامل و جذاب برای بازدیدکنندگان فراهم آید.

امسال همزمان با جشنواره انار، جشنواره اقوام ایرانی نیز در محوطه جشنواره برگزار خواهد شد.