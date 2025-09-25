پخش زنده
در روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و بارشهای پراکنده در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: براساس بررسی نقشههای هواشناسی، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در شهرستان طارم شرایط غالباً ابری پیشبینی میشود. در برخی مناطق استان نیز شاهد افزایش ابر خواهیم بود که این وضعیت میتواند با رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود.
رحمننیا افزود : پیشبینیها نشان میدهد پنجشنبه، وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان عمدتاً صاف خواهد بود، اما برای روزهای جمعه و شنبه مجدداً افزایش ابر در استان انتظار میرود که در برخی نقاط با بارشهای پراکنده باران همراه خواهد شد.
وی افزود: روند کلی دمای هوا طی روزهای آینده با شیب ملایمی افزایشی است، با این حال وقوع دماهای زیر ۵ درجه در مناطق سردسیر و ارتفاعات همچنان دور از انتظار نیست و شهروندان بهویژه کشاورزان و باغداران لازم است این موضوع را مدنظر داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: اگرچه در بیشتر روزهای هفته شاهد جوی پایدار خواهیم بود، اما شرایط بارشی در پایان هفته یادآور ضرورت توجه جدی به هشدارهای هواشناسی برای جلوگیری از خسارات احتمالی است.