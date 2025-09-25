پخش زنده
نماینده مردم همدان و فامنین گفت: هیئتهای تخصصی ورزشی ما از زیرساختهای مناسب برای توسعهی ورزش قهرمانی برخوردار نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس صوفی در جمع استادان دانشکده علوم ورزش استان با اشاره به توسعه زیرساختهای حوزهی انتخابیه همدان، فامنین و قهاوند گفت: مسئله توسعهی فضاها و زیرساختهای ورزشی بهمنظور ارتقای نظام ورزشی این حوزه است.
وی افزود: در این راستا، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی مراکز آموزش عالی، بهویژه دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی، به عنوان مشاورانی کارآمد برای پیشبرد اهداف توسعهی زیرساختی و نرمافزاری، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نماینده مردم همدان و فامنین از برگزاری جلسهای با استادان گروه تربیت بدنی دانشگاه بوعلیسیناخبردادوگفت: این جلسه نتایج مثبتی به همراه داشت. به لطف خدا این روند با سایر دانشگاههای استان نیز تداوم خواهد یافت.
صوفی هدف از این تعاملات را ایجاد همافزایی بین سه بخش دانشگاه، ادارهی کل تربیت بدنی و اداره کل آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: امید است بتوانیم از این طریق، گامهای مؤثری در جهت توسعه همهجانبه، اعم از زیرساختی و نرمافزاری، برداریم.
وی توضیح داد: مقصود از این ارتباط، بهکارگیری ظرفیتهای علمی دانشگاهها برای اعتلای ورزش استان از جمله ایجاد پیوند بین هیئتهای ورزشی و مراکز علمی است.
نماینده مردم همدان و فامنین تصریح کرد: هدف این است که بدنه هیئتهای ورزشی با حوزه علمی مرتبط شده و دانشگاهها بتوانند در امر خطیر استعدادیابی، ظرفیتسنجی و شناسایی استعدادها به هیئتها یاری رسانند.
وی تاکید کرد: دانشگاههای ما از استادان مجرب، آزمایشگاههای مجهز و توانمندیهای علمی لازم برخوردارند که میتوانند در ایجاد پایگاههای استعدادیابی و قهرمانپروری بسیار اثرگذار باشند.
صوفی بیان کرد: متأسفانه هیئتهای تخصصی ورزشی ما از زیرساختهای مناسب برای توسعهی ورزش قهرمانی برخوردار نیستند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی که در حال پیگیری است، ایجاد یک پایگاه قهرمانی جامع به عنوان دهکدهی ورزش در همدان برای استفادهی کلیهی هیئتهای ورزشی است.
نماینده مردم همدان و فامنین گفت: خوشبختانه این طرح با موافقت استاندار و مدیران ارشد استان همراه بوده و تا با مساعدت نمایندگان استانی، این امر مهم محقق خواهد شد.
وی عنوان کرد: در این زمینه، پیگیریهای لازم با وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص و جانمایی مناسب زمین در دست انجام است.