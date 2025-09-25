پخش زنده
کوهنوردان منتخب نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس به قلل سرکچال صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای منتخب کوهنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همزمان با ایام الله هفته دفاع مقدس، چهارشنبه دوم مهر به قلل سرکچال صعود کردند.
۲۷ نفر از کوهنوردان منتخب سازمانهای ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و سپاه پاسداران به سرپرستی جواد نوروزی، مربی با سابقه و مسئول کمیته هیمالیانوردی فدراسیون کوهنوردی، پس از اقامه نماز صبح صعود خود را آغاز کردند.
کوهنوردان نیروهای مسلح پس از ۵ ساعت پیمایش، ساعت ۱۰:۰۰ صبح، پرچم پرافتخار ایران را بر بلندای این قلل به اهتزاز درآوردند و با قرائت فاتحه، صعود خود را به روح پاک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تقدیم کردند.