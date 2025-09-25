به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در مراسم معارفه دادستان جدید بردسکن با اشاره به اینکه سن قضات در استان بالا است گفت: به تازگی ۱۷ نفر از کادر قضایی استان بازنشسته شده‌اند که این مساله نیازمندبه کارگیری قضات جدید است.

حجت الاسلام سید حسن آقائی همچنین به اقدامات انجام شده در دادگاه‌های صلح استان اشاره کرد و گفت: هر چند در ابتدای راه اندازی دادگاه‌های صلح با مشکلاتی مواجه بودیم ولی در حال حاضر دادگاه‌های صلح توانسته‌اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات عباس درودی نیا دادستان سابق بردسکن، در حکمی سید مجتبی عاجل به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.