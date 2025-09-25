پخش زنده
منابع خبری گزارش دادند که حمله رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در غزه ۱۱ شهید و شماری زخمی برجای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری شهاب، جنگندههای رژیم صهیونیستی بامداد امروز (پنجشنبه) یک منزل مسکونی را در منطقه الزوایده در مرکز نوار غزه بمباران کردند.
در این حمله که به منزل مسکونی خانواده «ابودحروج او» محل اسکان آوارگان انجام شد، تاکنون ۱۱ غیرنظامی شهید و تعدادی زخمی و شماری ناپدید شدهاند.
تاکنون آمار نهایی این جنایت اعلام نشده است.
براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت فلسطین، شمار کلی شهدای باریکه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۶۵هزار و ۴۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۷هزار و ۱۶۷ نفر رسیده است.
رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.
در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه آتشبس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند، اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سهشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتشبس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.
در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم اقدام به ارتکاب جنایتهای برنامهریزی شده کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایتها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستانها، اردوگاههای آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمکها بوده است.