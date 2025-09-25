پخش زنده
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: دفاع مقدس در واقع گنجینه عظیمی است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی میتوان از آن برای پیشرفت در حوزههای مختلف بهره برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به این که وقوع انقلاب اسلامی مهمترین دلیل دشمنی دشمنان با ملت بزرگ ایران است گفت: امام خمینی (ره) با استفاده از ظرفیت مردم نظامی را شکل داد که مستقل از قدرتهای غربی و شرقی بود.
سردار سرتیپ گشتاسپی افزود: با وقوع انقلاب اسلامی منافع آمریکاییها و دنیای استکبار در ایران و منطقه غرب آسیا به خطر افتاد و در یک کلام دست ابرقدرتها از این حوزه حساس از منطقه بریده شد.
او با بیان این که نوع نگاه امام خمینی هیمنه استکبار را در منطقه به هم ریخت خاطرنشان کرد: دفاع مقدس نماد بارز تقابل این دو جبهه حق و باطل است و در واقع برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میرود چرا که تمام باطل در برابر تمام حق قرار گرفت.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با اشاره به این که جوانان از دفاع مقدس الگو گرفته و در مسیر نورانی انقلاب حرکت میکنند تصریح کرد: دشمنان و استکبار جهانی آمریکا این را پذیرفتهاند که ایران به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در جهان تعیین کننده معادلات منطقه است.
سردار سرتیپ گشتاسپی با بیان این که نقش رهبری انقلاب اسلامی در جنگ ۱۲ روزه بی بدیل بود که این مهم موجبات ذلت دشمنان و شکست آنها را فراهم کرد گفت: پیروز جنگ ۱۲ روزه نظام مقدس جمهوری اسلامی بود چرا که دشمنان با تحلیلهای غلط وارد میدان شدند و به قدرت ملت بزرگ ایران پی نبرده بودند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام اضافه کرد: ملت بزرگ ایران تا به حال در برابر تمام توطئههای دشمنان پیروز بوده و تا قله موفقیت حرکت میکند و دشمن صهیونی نیز همیشه شکست خورده است.
سردار سرتیپ گشتاسپی تاکید کرد: خبرنگاران باید در حوزه عملیات روانی روحیه امید، خودباوری و نشاط را در جامعه تزریق کنند.
او با بیان این که قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام با اقتدار کامل چه قبل از جنگ ۱۲ روزه و چه بعد از آن توانسته امنیت پایدار منطقه را تامین کند افزود: همیشه در حال رصد دشمنان هستیم و گروهکهای ضد انقلاب که در صدد ایجاد ناامنی در منطقه هستند را ناکام خواهیم گذاشت.
حجت الاسلام جلیلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السلام نیز در این نشست یاد و خاطره ۲۴۴ شهید خبرنگار و رسانه دوران هشت سال دفاع مقدس، ۲۳۹ شهید خبرنگار غزه و ۱۲ شهید سرافراز خبرنگار دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران را گرامی داشت و گفت: خبرنگاران در جبهه رسانه و اطلاع رسانی در برابر دسیسههای دشمنان وظیفه خطیری دارند چرا که دشمنان درصدد خاموش کردن صدای حق و حقیقت هستند.