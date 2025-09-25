کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز با افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس دریا در این مناطق متلاطم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای رفت وآمد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

وی گفت: امروز در خلیج فارس از شدت وزش باد‌های شمال غربی کاسته شده، اما مناطق فرا ساحل جزیره لاوان تا ساعات ظهر متلاطم است.

