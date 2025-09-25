به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، قاسم‌زاده با ابراز نگرانی از پیامد‌های مخرب زیست‌محیطی فاز ۵ سهند گفت:متاسفانه به دنبال توسعه شهری شتابزده و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های جدی و غیرقابل جبرانی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به بی‌توجهی نسبت به هشدار‌های محیط‌زیست افزود:بار‌ها خواستار توقف پروژه فاز ۵ سهند شده‌ایم، اما همواره توسعه کالبدی شهر در اولویت بالاتری از حفظ محیط‌زیست قرار گرفته است. اداره منابع طبیعی مجوز‌های لازم را صادر کرده و شرکت عمران نیز عملیات ساخت را آغاز نموده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اسکو با اشاره به سابقه زیست محیطی مطلوب شهر سهند گفت: این شهر روزگاری به‌ عنوان پناهگاهی امن در برابر آلودگی‌های هوای کلانشهر‌ها و حتی بلایای طبیعی مانند زلزله شناخته می‌شد، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر شاخص کیفی هوای آن با کلانشهری مانند تبریز برابری می‌کند.

قاسم‌زاده منابع اصلی این آلودگی را در فعالیت نیروگاه حرارتی، واحد‌های بزرگ صنعتی مستقر در اطراف شهر، ترافیک فزاینده، ریزگرد‌های ناشی از دریاچه ارومیه و همچنین ریزگرد‌های حاشیه اتوبان تبریز-سهند برشمرد.

وی افزود: علت مشکل آخر این است که این اتوبان در دل کوه‌های آتشفشانی احداث شده و خاک منطقه با کوچکترین وزش باد به ریزگرد تبدیل می‌شود.

وی هشدار داد که احداث فاز ۵ بدون در نظر گرفتن این موارد بر شدت بحران‌های زیست‌محیطی موجود خواهد افزود.