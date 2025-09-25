ورزشکار تربت جامی، قهرمان مسابقات جوجیتسو کشور در کرمان
ورزشکار تربت جامی، قهرمان مسابقات جوجیتسو کشورشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،علی صادقی، ورزشکار نصرآباد تربت جام، با قهرمانی در مسابقات جوجیتسو کشور، سهمیه حضور در تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی تایلند را کسب کرد.
مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو،با حضور پرشور ۴۰۰ شرکتکننده از سراسر ایران و با هدف شناسایی استعدادهای برتر و پشتوانهسازی برای تیم ملی، در استان کرمان برگزار شد.
در این رویداد ورزشی، علی صادقی، توانست با غلبه بر تمامی رقبای خود در استایل منفی ۵۲کیلوگرم و رده سنی ۱۴ سال، به مقام نخست دست یابد.