جشن فارغالتحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی گیلان برگزار شد، جشنی که پایان سالها تلاش و آغاز راهی نو در خدمت به سلامت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم جشن فارغالتحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی گیلان، حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشکده به همراه خانوادههای دانشجویان برگزار شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این مراسم، ضمن تبریک به دانشجویان، نقش خانوادهها در پرورش چنین فرزندانی شایسته و مسئولیتپذیر را مهم دانست و از دانشجویان خواست تا قدردان زحمات بیدریغ پدر و مادر در مسیر رشد و موفقیت خود باشند.
دکتر فردین مهرابیان همچنین بر اهمیت تعهد اجتماعی و خدمت صادقانه در عرصه سلامت تأکید کرد.
دکتر اشکان سالاری رئیس دانشکده دندانپزشکی نیز در این مراسم، ضمن تبریک به دانشجویان و خانوادههای آنان، فارغالتحصیلی را ثمره سالها تلاش، پشتکار و امید دانست و افزود: این رویداد نه پایان راه، بلکه آغازی ارزشمند برای خدمت به مردم و پاسداری از سلامت جامعه است و با تأکید بر جایگاه رفیع علم و تعهد حرفهای، از دانشآموختگان خواست تا اخلاقمداری، مسئولیتپذیری و انسانیت را چراغ راه خود در مسیر طبابت قرار دهند.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی، ادای سوگندنامه پزشکی توسط دانشجویان و قرائت پیمان وفاداری به اصول انسانی و حرفهای ادامه یافت.