کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش باد جنوب شرقی و تلاطم دریادر تنگه هرمز، دریای عمان و شرق خلیج فارس پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در خلیج فارس از شدت وزش بادهای شمال غربی کاسته شده است.
او با اشاره به تلاطم دریا در مناطق فرا ساحل جزیره لاوان تا ظهر، گفت: با افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس بویژه صبح تا ظهر وضعیت دریا در این مناطق متلاطم خواهد شد و توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای محتمل خواهد بود.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفتن: از لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت.