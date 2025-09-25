به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی در جلسه بزرگداشت روز ملی غار پاک به مناسبت دوم مهرماه با اشاره به شناسایی ۵۵ غار در شهرستان‌های مختلف استان گفت: حفاظت و بهره‌برداری اصولی از غار سهولان مهاباد نیازمند تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، مدیریت پسماند و ساماندهی بازدید‌های گردشگری است.

حجت جباری افزود: از بین غار‌های آذربایجان‌غربی، دو غار سهولان در مهاباد و قلایچی در بوکان از قابلیت گردشگری برخوردار هستند.

جباری، با بیان اینکه غار سهولان شبیه غار علیصدر در همدان است، اظهارکرد: هم اکنون این غارتوسط جوامع محلی مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرد و برای افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیازمند اقدامات حفاظتی از جمله بهبود سیستم روشنایی هستیم که در این زمینه مطالعات درحال انجام است.

وی، با بیان اینکه غار آبی سهولان که به‌عنوان دومین غار آبی بزرگ کشور شناخته می‌شود و سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است، افزود: با توجه به جایگاه ویژه این غار درتوسعه گردشگری استان، همکاری تمامی دستگاه‌های متولی برای حفظ و معرفی این میراث طبیعی ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت برنامه‌های نظارتی و حفاظتی خود را در غار سهولان پیگیری خواهد کرد تا این اثر ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

در ادامه، کارشناسان حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه راهکار‌های ارتقای وضعیت حفاظتی، افزایش سطح آگاهی بازدیدکنندگان، ایجاد مسیر‌های ایمن برای گردشگران و همچنین تأکید بر آموزش جوامع محلی در زمینه حفظ محیط زیست پرداختند.