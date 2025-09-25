به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،در نمایش میدانی ـ رزمی این کنگره، برش‌هایی از تاریخ ایران و نقش مردم مشهد در آن از جمله به‌توپ‌بستن مشهد توسط روس‌ها، ورود امام‌رضا(ع) به مشهد، ورود مغولان به نیشابور، قیام سربداران، کشف حجاب در دوره رضاشاه و واقعه گوهرشاد، کاپیتولاسیون و وقایع خرداد ۴۲، واقعه دهم دی‌ماه مشهد، نقش یگان‌های خراسان در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) و همچنین وقایع جنگ تحمیلی ۱۲روزه به تصویر کشیده شده است.

این برنامه از دیشب دوم مهرماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه و به مدت ۲ ساعت برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند پس از ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی برنامه به نشانی ۱۸۰۰۰shahid.ir به صورت فردی، خانوادگی و گروهی در برنامه حضور پیدا کنند.

در هنگام اجرای این نمایش میدانی - رزمی، انفجار‌های کنترل‌شده‌ای در محل برگزاری نمایش اتفاق می‌افتد که ممکن است صدای آن در مناطق اطراف بزرگراه شهید سلیمانی و بولوار نماز شنیده شود که جای نگرانی برای شهروندان ندارد.