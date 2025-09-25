



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز با تاکید بر اینکه بازی سختی مقابل تراکتور در پیش داریم، گفت:تراکتور بازیکن و کادر فنی بسیار خوبی دارد ولی ما هم تمرین کرده‌ایم تا بازی خوبی به نمایش بگذاریم.

پیروز قربانی با اشاره به بازی امروز مقابل تراکتور، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر گفت: تراکتور بازیکن و کادر فنی بسیار خوبی دارد ولی ما هم تمرین کرده‌ایم و انشاالله بتوانیم فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: امیدواریم هوادارانی که به استادیوم می‌آیند از بازی لذت ببرند و بازیکنان ما بتوانند کیفیت فنی خودشان را مقابل تراکتور به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

سرمربی فجر شهید سپاسی تصریح کرد: فوتبال یک کار تیمی است، همه در موفقیت دخیل هستند و امیدوارم بتوانیم این روند را در کنار همدیگر ادامه دهیم.