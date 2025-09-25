مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید پانسمان نانوپلیمری خبر داد که علاوه بر ترمیم زخم‌های مختلف، به بهبود و رفع جای زخم نیز کمک می‌کند.

حسین نیک کامی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به توانایی تولید پانسمان نانو پلیمر درمان زخم افزود: نسل جدید پانسمان‌های زخم این قابلیت را دارد تا محیط زخم‌های مرطوب را خشک و محیط زخم‌های خشک را مرطوب کند.

وی گفت: پانسمان‌های نانو پلیمری با قیمت یک چهارم نمونه‌های خارجی تولید شده است و کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه‌های وارداتی دارد.

وی‌ گفت: با توجه به بازخورد‌هایی که از درمانگران و بیماران کشور دریافت کردیم مشخص شده است کیفیت این‌محصول مورد تایید است و در حال افزایش توان تولید هستیم، در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار پانسمان نانو پلیمری تولید شده است و می‌توانیم پاسخ گوی نیاز داخلی بیماران باشیم.

نیک کامی ادامه داد: در خصوص سبد این محصول دانش بنیان می‌توان به این نکته اشاره کرد که این محصول به صورت اندام مورد نظر برای پانسمان قابلیت تغییر دارد، زیرا فناوری بکار رفته در این پانسمان بر حسب زخم سوختگی، زخم پای دیابت، زخم بستر و حتی جراحات ناشی از جراحی می‌توانند انواع مختلف از این پانسمان را دریافت کنند

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: از دیگر ویژگی‌های این پانسمان اضافه شدن مواد آنتی باکتریال و آنتی ارگانیسم است که گسترش عفونت در محل اسکار یا زخم را محدود می‌کند و این قابلیت را دارد با ترکیب با مواد ترمیمی سرعت ترمیم زخم و جای زخم را نیز افزایش دهد.