به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: امسال ۶ هزار هکتار از اراضی استان به کشت آفتابگردان اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود با میانگین عملکرد ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ کیلوگرم در هکتار، حدود ۱۱ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان سنقر بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در استان را دارد افزود: در مزارع قدیمی این شهرستان، بطور عمده رقم سنقری کشت می‌شود.

کریمی با بیان اینکه آفتابگردان سنقر و کلیایی به ثبت ملی رسیده است گفت: شهرستان سنقر و کلیایی به عنوان قطب تولید این محصول در استان شناخته می‌شود.

استان کرمانشاه با تولید ۱۱ هزار تن آفتابگردان، رتبه سوم کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.