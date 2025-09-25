دومین نشست تخصصی حوزه رمزارز‌ها با حضور بیش از ۲۰ نهاد مالی و نمایندگان سازمان بورس برگزار شد و موضوع راه‌اندازی گواهی سپرده بیت‌کوین در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت. در صورت اخذ مجوز‌های لازم، این ابزار نوین مالی به‌زودی وارد بازار سرمایه کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با هدف توسعه ابزار‌های نوین مالی و پاسخ به نیاز بازار سرمایه برگزار شد، کارشناسان و مدیران بازار سرمایه درباره راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده بیت‌کوین و امکان تأسیس صندوق‌های ETF مبتنی بر آن تبادل نظر کردند.

بر اساس طرح ارائه‌شده، بیت‌کوین به عنوان یک «کالا» در نظر گرفته شده و گواهی سپرده‌ای مشابه شمش طلا برای آن صادر خواهد شد. این گواهی‌ها، دارایی پایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) را تشکیل می‌دهند و سرمایه‌گذاران می‌توانند در بستری شفاف و قانون‌مند، واحد‌های این صندوق‌ها را معامله کنند.

رحمان آراسته، مدیر بازار‌های مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد که پس از بررسی‌های فقهی و اخذ مجوز سازمان بورس، این ابزار می‌تواند وارد فاز اجرایی شده و تحول جدیدی در تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی کشور ایجاد کند.

مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس نیز با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد شرعی بیت‌کوین گفت: اگر بیت‌کوین به عنوان کالای دارای ارزش مالی عقلایی و منفعت حلال شناخته شود، موانع فقهی قابل رفع خواهد بود.

کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که این ابزار می‌تواند ضمن ساماندهی بازار رمزارزها، شفافیت معاملات را افزایش داده، از خروج ارز جلوگیری کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را با ایجاد یک مرجع رسمی و تحت نظارت، افزایش دهد.

در پایان این نشست، مقرر شد نظرات کارشناسی جمع‌بندی و طرح نهایی برای بررسی و تصویب نهایی به کمیته فقهی سازمان بورس ارائه شود. بورس کالای ایران اعلام کرد که جلسات هم‌اندیشی در این زمینه با مشارکت نهاد‌های مالی و ذی‌نفعان، به‌طور منظم ادامه خواهد داشت.