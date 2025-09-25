به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بیش از ۱۲۰ جشنواره در استان اصفهان به ثبت رویداد‌های ملی رسیده است و تا ۱۰ مهر امسال ۱۰۰ جشنواره فرهنگی، هنری و تفریحی برگزار می‌شود.

علیرضا حمیدی افزود: برگزاری جشنواره‌های انگور در سال‌های گذشته نقش مهمی در معرفی حسن‌رباط به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید انگور استان اصفهان داشته است.

رئیس شورای اسلامی روستای حسن‌رباط نیز گفت: در حاشیه این جشنواره، بازارچه صنایع‌دستی و محصولات بومی در ۶۰ غرفه برپا و فرآورده‌های انگور همچون شیره، کشمش و سرکه عرضه شد.

محمد امیری افزود: همچنین در حاشیه این مراسم برای ثبت این رویداد فرهنگی و کشاورزی در حافظه ملی، از تمبر اختصاصی جشنواره انگور روستای حسن‌رباط رونمایی شد.