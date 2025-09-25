مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در کارگاه‌های استان شناسایی و ۱۱۶ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمد توصیفیان با اشاره به بازرسی‌های انجام شده با هدف شناسایی کارگاه اتباع غیرمجاز اظهار کرد: در شش ماه اول سال از ۷۳۸ کارگاه بازرسی انجام شد.

وی با اشاره به انجام اقدامات مشترک با نیروی انتظامی افزود: ۲۶۷ مورد گشت مشترک برای اجرای این طرح انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: در پی این بازرسی‌ها، ۳۹۳ تبعه غیرمجاز شناسایی و ۱۱۶ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

توصیفیان بر تداوم نظارت‌های جدی و مستمر برای برخورد با کارفرمایان متخلف و ساماندهی بازار کار استان تأکید کرد.