در حال حاضر در بعضی از جاده های استان بارش پراکنده باران گزارش شده و جاده ها خیس و لغزنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی در حال حاضر جاده های استان از جوی تمام ابری و بارش باران پراکنده در جاده های بجنورد - اسفراین، آشخانه - شهرآباد، آشخانه - جنگل گلستان و حوزه راز و جرگلان گزارش شده است.
همچنین گردنه امین الله و اسدلی (پلمیس) مه آلود میباشد.
به رانندگان توصیه می شود با احتیاط و سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.