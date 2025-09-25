به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی در حال حاضر جاده های استان از جوی تمام ابری و بارش باران پراکنده در جاده های بجنورد - اسفراین، آشخانه - شهرآباد، آشخانه - جنگل گلستان و حوزه راز و جرگلان گزارش شده است.

همچنین گردنه امین الله و اسدلی (پلمیس) مه آلود می‌باشد.

به رانندگان توصیه می شود با احتیاط و سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.