مستند «گردان تخریب»، فیلم «شهیدانه زیستن»، برنامه «طهرانشاط» و برنامه «نسیم آوا»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه افق «گردان تخریب»، را امروز ساعت ۱۵ از پخش میکند.
این مستند روایتی از زندگی سردار جعفر جهروتی زاده فرمانده گردان تخریب تیپ حضرت رسول در دوران دفاع مقدس است.
«شهیدانه زیستن»، امشب و فردا شب حوالی ساعت ۲۱ از شبکه دو پخش میشود.
این فیلم کوتاه داستانی برشی از سبک زندگی قهرمانانه شهدا را تصویر میکند
برنامه «طهرانشاط»، فردا ساعت ۱۰، از شبکه تهران پخش می شود.
بیان خاطراتی مرتبط با دوران دفاع مقدس موضوع این برنامه است.
«نسیم آوا» امشب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش میشود.
این ویژه برنامه اختصاص به پخش موسیقیهای خاطره انگیز دوران دفاع مقدس دارد.