مدیر امور عمومی سازمان ملی بهرهوری گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهرهوری حاصل شود، اما سرمایهگذاری در کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقای بهره وری در بنگاههای اقتصادی ایران اندک است.
حمیدرضا صادقی، مدیر امور عمومی سازمان ملی بهرهوری، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، بهرهوری بهعنوان یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری محقق شود.
به گفته وی، اگر رشد اقتصادی کشور ۸ درصد هدفگذاری شده، حدود ۲/۸ درصد آن باید از مسیر ارتقای بهرهوری حاصل شود و این نشاندهنده اهمیت بهرهوری در افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
صادقی افزود: در تجربه جهانی، شرکتهایی که توانستهاند سودآوری بلندمدت، سهم بازار گستردهتر و صادرات بیشتری داشته باشند، تنها از مسیر ارتقای بهرهوری به این جایگاه رسیدهاند. یکی از روشنترین مصادیق بهرهوری در بنگاههای اقتصادی، بهبود فناوری است؛ از نوسازی ماشینآلات و اتوماسیون گرفته تا استفاده از هوش مصنوعی که کاربرد هوش مصنوعی امروز بهعنوان محرک اصلی جهش تولید شناخته میشود.
وی با ابراز نگرانی از کمتوجهی به این حوزه در کشور گفت: در ایران سالانه کمتر از ۵۰ میلیون دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایهگذاری میشود، در حالیکه کشورهای منطقه ۴۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از ما در این زمینه هزینه میکنند که این شکاف برای آینده بنگاههای اقتصادی ما خطرناک است.
مدیر امور عمومی سازمان ملی بهرهوری افزود: با وجود این، بنگاههای داخلی فرصتهای ارزشمندی برای جبران این کمبود را دارند؛ چراکه هم نیروی انسانی متخصص در کشور و هم ظرفیتهای علمی در دانشگاهها وجود دارد. اگر سرمایهگذاری در توسعه و پیادهسازی فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، بهطور جدی دنبال شود، میتوان شاهد جهش قابلتوجهی در ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد ایران بود.