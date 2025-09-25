یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی از پلتفرم «UTEX» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی که تولید، ویرایش، ترجمه و خوانش صوتی متن را برای خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا متحول می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی از پلتفرم هوشمند «UTEX» با عنوان «تحریریه هوشمند خبر» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، امکان تولید، ویرایش، بازنویسی، ترجمه و حتی دیکته و خوانش صوتی متن را برای خبرنگاران، نویسندگان، بازاریابان و تولیدکنندگان محتوا فراهم می‌کند.

این محصول با نام UTEX، یک پلتفرم هوشمند برای تولید، ویرایش و ارتقای محتوای متنی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، تجربه‌ای نوین و حرفه‌ای را برای نویسندگان، بازاریابان و تولیدکنندگان محتوا فراهم می‌کند.

UTEX برخلاف بسیاری از ابزار‌های تولید خودکار محتوا، تنها به تولید متن بسنده نمی‌کند، بلکه یک محیط نوشتاری کامل و تعاملی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کاربران می‌توانند از یک صفحه سفید شروع به نوشتن کنند یا متون قبلی خود را وارد کرده و با استفاده از قابلیت‌های هوشمند این سامانه، آنها را بهبود دهند، بازنویسی کنند یا به زبان‌های دیگر ترجمه کنند.

خسرو حسین زاده، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: ما در توسعه UTEX از ترکیب چندین مدل زبانی و الگوریتم‌های پردازش متن استفاده کرده‌ایم تا بتوانیم یک تجربه روان، دقیق و قابل اعتماد برای کاربر فراهم کنیم. این پلتفرم نه‌تنها توانایی تولید متن بر اساس ایده، مخاطب و لحن دلخواه را دارد، بلکه می‌تواند لحن مقاله را به رسمی، دوستانه، متقاعدکننده و حتی طنزآمیز تغییر دهد.

وی یکی از چالش‌های اصلی در تولید محتوا را حفظ انسجام و کیفیت در طول متن دانست و اظهار کرد: UTEX با قابلیت بررسی گرامر، املا و نگارش فارسی، به‌صورت هوشمند خطا‌های رایج را شناسایی کرده و پیشنهاد‌های اصلاحی ارائه می‌دهد. همچنین برای هر مقاله، توضیحات "متا"ی بهینه برای سئو تولید می‌کند که باعث افزایش دیده‌شدن محتوا در موتور‌های جست‌و‌جو می‌شود.

مدیرعامل این شرکت همچنین به قابلیت‌های صوتی این سامانه اشاره کرد و توضیح داد: UTEX مجهز به دو قابلیت مهم صوتی یعنی "تبدیل متن به گفتار" (Text-to-Speech) و "دیکته صوتی" (Speech-to-Text) است. کاربران می‌توانند محتوای خود را بشنوند یا با صحبت کردن، متن را تایپ کنند. این ویژگی‌ها به‌ویژه برای خبرنگاران و نویسندگانی که در حال حرکت هستند یا زمان محدودی دارند، بسیار کاربردی است.»

وی تاکید کرد: در این پروژه تلاش کردیم UTEX را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که هم برای کاربران حرفه‌ای و هم برای افراد تازه‌کار قابل استفاده باشد. رابط کاربری ساده، سرعت بالا، و قابلیت‌های پیشرفته باعث شده این پلتفرم به یکی از ابزار‌های کلیدی در حوزه تولید محتوای دیجیتال تبدیل شود.

محمدرضا حسینیان، مدیر توسعه کسب‌وکار این شرکت نیز درباره کاربرد‌های UTEX و گروه‌های هدف این محصول گفت: UTEX برای هر کسی که با نوشتن و تولید محتوا سر و کار دارد، یک ابزار ضروری است. از خبرنگاران و نویسندگان حرفه‌ای گرفته تا کارشناسان روابط عمومی، تیم‌های بازاریابی دیجیتال، مدیران شبکه‌های اجتماعی، و حتی مدرس‌ها و پژوهشگرها.

وی ادامه داد: ما دیدیم که بسیاری از شرکت‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های آموزشی به دنبال راهی هستند که هم سرعت تولید محتوا را بالا ببرند، هم کیفیت آن را حفظ کنند. UTEX دقیقاً برای همین طراحی شده است. حتی کسب‌وکار‌های کوچک و استارتاپ‌ها که منابع محدودی دارند، می‌توانند با کمک این پلتفرم، محتوای حرفه‌ای تولید کنند بدون اینکه نیاز به تیم بزرگ تحریریه داشته باشند.

به گفته وی این پلتفرم برای کسانی که به چند زبان فعالیت می‌کنند، قابلیت ترجمه روان و چندزبانه UTEX یک مزیت بزرگ است. به عبارت دیگر در واقع، هر کسی که می‌خواهد محتوای دقیق، خلاقانه و بهینه برای وب تولید کند، مخاطب این محصول است.

سامانه UTEX هم‌اکنون در دسترس سازمان‌های رسانه‌ای، شرکت‌های بازاریابی و نویسندگان مستقل قرار گرفته و انتظار می‌رود با استقبال گسترده‌ای مواجه شود. این محصول نمونه‌ای موفق از تلفیق دانش فنی، شناخت دقیق نیاز بازار و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در خدمت ارتقای کیفیت محتوای فارسی است.