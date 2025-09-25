پخش زنده
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس تجمع همسران و دختران نسل انقلاب در بوکان برگزار و از بانوان و خانوادههای شهدا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان شهرستان بوکان درتجمع همسران و دختران نسل انقلاب که بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبا حضور مسئولین، بانوان وخانوادههای شهیددرسالن شهید سلیمانی بوکان برگزارشد، گفت:همیشه شاهد حضور زنان و بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی بودهایم ا و این حضورامروزه نه تنها در خانواده بلکه در جامعه نقش بسزایی در حفظ ارزشها و آرمانهای نظام داشته و دارد.
حجت الاسلام یزدی در ادامه به حضور فعال زنان دردوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود:زنان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری نقشی محوری و انکار ناپذیر ایفا کردند.
وی در ادامه اظهار داشت:بانوان با حضور در جبهه وپشت جبهه با پشتیبانی و تدارکات، جمع آوری کمکهای مردمی، امدادرسانی و درمان، رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی و همچنین حفظ اقتصاد در خانواده وتربیت نسل آینده، عامل قوت قلب و اقتدار رزمندگان بودند.
دوری کردن از غروروتکبر، تجمل گرایی، اصراف و بدحجابی و ادامه دادن راه شهیدان، از مسائلی بود که حجت الاسلام یزدی دراین جلسه به بانوان تاکید کرد.
معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان در این مراسم به نقش ارزنده زنان در حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس اشاره کرد وگفت:بانوان ما همیشه پا به پای مردان ازکیان وارزشهای اسلامی ونظام دفاع کرده اندوباشجاعت و شهامت وصف ناشدنی در صحنههای مختلفی حتی در میدانهای رزم دفاع مقدس حضور فعال داشتهاند.
خدیجه اسماعیل پور افزود:زنان بخصوص مادران، همسران، خواهران ودختران شهدا، جانبازان وآزادگان اکنون نقش بسزایی در ترویج ارزشهای دینی واخلاقی دارند و بایستی ازنظام اسلامی مان که در جهان با اقتدار میدرخشد، دفاع کنند.
درپایان مراسم از خانوادههای شهیدان وجمعی از بانوان این شهرستان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.