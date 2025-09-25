بازگشایی معابر ،کمک به ساکنان مناطق آسیبدیده و اسکان مسافران در گرگان
در پی بارش شدید دیشب شهرداری گرگان با بازگشایی معابر ،کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده و اسکان مسافران امداد رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهردار گرگان در بازدید از مناطق آسیبدیده در پی بارندگی شدیددیشب اعلام کرد: در پی بارش شدید دیشب شهرداری گرگان تمامی امکانات خود را برای امدادرسانی به ساکنان مناطق متاثر از سیلاب به کار گرفت و با بازگشایی معابر ،کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده و اسکان مسافران امداد رسانی کرد.. مجید طاهری همچنین از اقدامات فوری شهرداری برای کمک به ساکنان مناطق آسیبدیده خبر داد و افزود: این اقدامات به سرعت در حال انجام است. وی از مردم خواست تا در شرایط بحرانی با نهادهای امدادی همکاری کنند و هرگونه خطر احتمالی را سریعاً گزارش دهند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.