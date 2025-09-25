به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی بوکان گفت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از پارک‌های سطح شهر، ماموران کلانتری۱۲ بلافاصله در محل حاضر و ۲ عامل نزاع و اخلال در آرامش شهروندان را در صحنه دستگیر کردند.

سرهنگ بهاری افزود: در منطقه امیرآباد نیز یک مورد نزاع و درگیری به مرکز پیام ۱۱۰ اعلام شد که با حضور سریع ماموران کلانتری ۱۳، ۳نفر در حین درگیری و مزاحمت دستگیر شدند.

رئیس پلیس بوکان با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده‌های مربوطه به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شده‌اند تصریح کرد: با اراذل و اوباش و مخلان آسایش مردم قاطعانه و با قدرت تمام برخورد خواهد شد.