کاشان، پیشتاز کانونهای فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت مدیره اتحادیه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کاشان در آیین اختتامیه طرح ملی طراوت کاشان گفت: وحدت و انسجامی که در این شهر، در اتحادیه کانونها و مجموعه سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری کاشان وجود دارد، موجب شده به یک ظرفیت فرهنگی تبدیل شود.
سردار حاج حسین دقیقی با اشاره به نقش آفرینی این کانونها در ایجاد انسجام ملی، افزود: نتایج فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد از سال ۱۳۷۰ تاکنون موجب شد در فتنه ۱۴۰۱ هیچکس نتواند در کاشان حرکتی اغتشاشآمیز رقم بزند.
وی گفت: طرح طراوت ملی بر اساس چهار رکن محوریِ خانواده، محله، مسجد و مدرسه و با هدف ایجاد پیوند بین آنها تدوین شده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کاشان افزود: دبیرخانه و ستاد اجرایی این طرح در شهرداریهای سراسر کشور مستقر و مسئولیت تدوین و هماهنگی برنامهها بین دستگاههای اجرایی مختلف بر عهده این دبیرخانه است.
سردار دقیقی گفت: امسال، این طرح با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و اتحادیه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کاشان، در مساجد و مدارس این شهر برگزار شد.
در این آیین از ۴۰ کانون برتر فرهنگی و هنری مساجد کاشان تجلیل شد.