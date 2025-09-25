خروج یک واگن قطار مسافربری تهران - مشهد از ریل ،هنگام ورود به ایستگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی راه آهن مشهد با اشاره به اینکه این حادثه هیچگونه مصدومی نداشت،علت اولیه این حادثه را نقص فنی اعلام کرد که جزئیات دقیق آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

جواد معراجی فر بیان کرد: به محض وقوع حادثه تیم‌های فنی و مدیریت بحران راه آهن خراسان به محل اعزام شدند و مشکل برطرف شد و حرکت همه قطار‌های مسافری طبق برنامه زمان‌بندی انجام میشود.

وی ادامه داد: این حادثه هیچ اختلالی در ارایه خدمت به مسافران و زائران امام رضا (ع) ایجاد نکرده است.

مدیر روابط عمومی راه آهن مشهد از همه مسافران این قطار بابت مشکل بوجود آمده عذرخواهی کرد و اطمینان داد که تمام تلاش خود را برای بررسی دقیق این حادثه و جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده به کار ببندد.

روزانه ۷۶ رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۲۸ شهر و مرکز استان تردد دارند که این قطار‌ها ۷۰ درصد تردد‌های ریلی مسافری بین شهری کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از این رو ایستگاه راه‌آهن مشهد پرترددترین ایستگاه ریلی کشور محسوب می‌شود.